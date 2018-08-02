"Барселона" определилась с новым вице-капитаном команды

1 Теги барселонамарк-андре тер штегенлионель месси

"Барселона" определилась с новым вице-капитаном командыКаталонская "Барселона" определилась со своим новым вице-капитаном команды на сезон 2018/2019, информирует football.fr.

Так, по сведениям источника, после повышения ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси до первого капитана команды освободившуюся им роль займет немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген.

Напомним, Семеду высказался о своей адаптации в "Барселоне". | soccernews.ru

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