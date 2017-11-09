"Барселона" определилась с оптимальным кандидатом на замену Бускетсу

Каталонская "Барселона" определилась с оптимальным кандидатом на замену своему ключевому полузащитнику Серхио Бускетсу.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" проявляют интерес к опорному хавбеку дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю. 22-летний немец рассматривается в "Барсе" в качестве преемника Бускетса, которому в следующем году исполнится уже 30 лет.

Напомним, Бускетс критически высказался об игре "Барселоны". | soccernews.ru