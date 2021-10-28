"Барселона" определилась с основным кандидатом на замену Куману
Фото твиттер "Аль-Садда"
Стало известно, кого руководство "Барселоны" намерено пригласить на пост главного тренера после отставки Рональда Кумана.
По информации Mundo Deportivo, основным кандидатом является бывший полузащитник "сине-гранатовых" Хави, ныне возглавляющий "Аль-Садд".
41-летний испанец готов поработать с родной командой, однако "Барсе" нужно убедить катарский клуб отпустить своего наставника.
Хави, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. В ходе тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с "Аль-Саддом".
"Барселона" идёт на девятом месте в турнирной таблице Ла Лиги, проиграв два последних матча, в том числе против "Реала".
Не пропустите: Касорла рассказал о готовности Хави возглавить "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14