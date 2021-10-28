"Барселона" определилась с основным кандидатом на замену Куману

Фото твиттер "Аль-Садда"

Стало известно, кого руководство "Барселоны" намерено пригласить на пост главного тренера после отставки Рональда Кумана.

По информации Mundo Deportivo, основным кандидатом является бывший полузащитник "сине-гранатовых" Хави, ныне возглавляющий "Аль-Садд".

41-летний испанец готов поработать с родной командой, однако "Барсе" нужно убедить катарский клуб отпустить своего наставника.

Хави, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. В ходе тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с "Аль-Саддом".

"Барселона" идёт на девятом месте в турнирной таблице Ла Лиги, проиграв два последних матча, в том числе против "Реала".

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