"Барселона" определилась с первым летним трансфером

Каталонская "Барселона" определилась со своим первым летним трансфером, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что уже в начале лета "сине-гранатовые" рассчитывают завершить сделку по подписанию полузащитника севильского "Бетиса" Фабиана Руиса. За 22-летнего хавбека "зелено-белых" каталонскому гранду придется заплатить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Руис забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Бетис".

Напомним, "Барселона" не намерена нарушать структуру своей заработной платы ради Умтити. | soccernews.ru