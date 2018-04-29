"Барселона" определилась с первым летним трансфером

Теги барселонабетисфабиан руис

"Барселона" определилась с первым летним трансферомКаталонская "Барселона" определилась со своим первым летним трансфером, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что уже в начале лета "сине-гранатовые" рассчитывают завершить сделку по подписанию полузащитника севильского "Бетиса" Фабиана Руиса. За 22-летнего хавбека "зелено-белых" каталонскому гранду придется заплатить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Руис забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Бетис".

Напомним, "Барселона" не намерена нарушать структуру своей заработной платы ради Умтити. | soccernews.ru

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