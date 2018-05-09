"Барселона" определилась с первым подписанием на лето 2019-го года

Каталонская "Барселона" определилась со своим первым подписанием на лето 2019-го года, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" проявляют активный интерес к полузащитнику амстердамского "Аякса" Френки де Йонгу. Каталонский гранд уже в ближайшее время планирует достичь соглашения с голландским клубом о праве покупки 20-летнего хавбека лишь через год.

В нынешнем сезоне де Йонг забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, "Барселона" рассчитывает заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроков. | soccernews.ru