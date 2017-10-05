"Барселона" определилась с первым подписанием в зимнее трансферное окно

Каталонская "Барселона" определилась со своим первым подписанием в зимнее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" по требованию своего главного тренера Эрнесто Вальверде приобретут защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мину не по окончанию текущего сезона, о чем клубы договорились ранее, а уже в январе.

Напомним, летом Альба отклонил выгодное предложение клуба АПЛ ради "Барселоны". | soccernews.ru