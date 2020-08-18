"Барселона" определилась с первым трансфером после назначения Кумана
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который в ближайшее время возглавит "Барселону", хочет, чтобы каталонский клуб купил полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает Tnt Sports.
По данным источника, руководство каталонского клуба может удовлетворить требование будущего наставника.
Ранее сообщалось, что голландцем также интересуются "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 23-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14