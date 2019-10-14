"Барселона" определилась с планами на два ближайших трансферных окна

"Барселона" определилась с трансферными планами на два ближайших окна.

Как сообщает Marca, в январе каталонцы не планируют покупать новых футболистов, так как в клубе считают, что состав команды достаточно укомплектован. Однако "Барса" готова будет расстаться с несколькими исполнителями.

Кроме того, "Барселона" начинает работу по усилению правого фланга обороны. Наставник команды Эрнесто Вальверде перевел Серхи Роберто в полузащиту, а Мусса Ваге получит свой шанс только в кубковых матчах.

Таким образом, Нелсон Семеду сейчас является единственным правым защитником и покупка футболиста на эту позицию является приоритетом на лето 2020 года.

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