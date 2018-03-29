"Барселона" определилась с потенциальной заменой для Умтити

В последнее время каталонская "Барселона" активизировала свой интерес к защитнику амстердамского "Аякса" Маттейсу де Лигту.

По сведениям El Mundo Deportivo, возобновление внимания "сине-гранатовых" к 18-летнему беку может свидетельствовать о том, что уже этим летом они могут предпринять попытки подписать перспективного футболиста. Учитывая возможный уход ведущего игрока линии своей обороны Самюэля Умтити, подписание голландца, чей трансфер оценивается в 50 миллионов евро, видится все более реальным.

Напомним, летом на новые трансферы "Барселона" может потратить 200 миллионов евро. | soccernews.ru