"Барселона" определилась с позицией по Фати

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"Барселона" определилась с позицией по Фати

"Барселона" не намерена расставаться с нападающим Ансу Фати в ближайшее время.

Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев не собирается продавать, отправлять игрока в аренду или использовать в сделках по другим футболистам.

Отметим, что соглашение 19-летнего Фати с клубом рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету Фати пять голов и одна результативная передача в 24 матчах.

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