"Барселона" определилась с позицией по Фати
"Барселона" не намерена расставаться с нападающим Ансу Фати в ближайшее время.
Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев не собирается продавать, отправлять игрока в аренду или использовать в сделках по другим футболистам.
Отметим, что соглашение 19-летнего Фати с клубом рассчитано до лета 2022 года.
В текущем сезоне на счету Фати пять голов и одна результативная передача в 24 матчах.
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|19
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|3
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|20
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|4
|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|10
|Гранада
|19
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|20
|27
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|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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