"Барселона" определилась с предварительной датой выборов президента
В пятницу, 15 января, прошла встреча, которую инициировал исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс.
На собрании присутствовали три кандидата в президенты клуба - Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Как сообщает Marca, предварительной датой проведения выборов президента стало 7 марта. Однако дату могут перенести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Напомним, что изначально выборы планировали провести 24 января.
Читайте также: Выборы президента "Барселоны" перенесены на неопределённый срок. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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