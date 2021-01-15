"Барселона" определилась с предварительной датой выборов президента

В пятницу, 15 января, прошла встреча, которую инициировал исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс.

На собрании присутствовали три кандидата в президенты клуба - Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Как сообщает Marca, предварительной датой проведения выборов президента стало 7 марта. Однако дату могут перенести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, что изначально выборы планировали провести 24 января.

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