"Барселона" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно
Фото инстаграм Рахима Стерлинга
"Барселона" хочет в январе усилиться вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, сообщает Sport.es.
По информации источника, "блауграна" определила 26-летнего англичанина своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.
Каталонский клуб уже пытался взять в аренду игрока летом, но не сумел договориться о переходе.
Сам Стерлинг готов перебраться в "Барсу". Он считает, что в испанской команде сможет чаще выходить на поле.
В этом сезоне фланговый форвард сыграл за "Сити" 5 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.
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