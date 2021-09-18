"Барселона" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно

Фото инстаграм Рахима Стерлинга

"Барселона" хочет в январе усилиться вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, сообщает Sport.es.

По информации источника, "блауграна" определила 26-летнего англичанина своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

Каталонский клуб уже пытался взять в аренду игрока летом, но не сумел договориться о переходе.

Сам Стерлинг готов перебраться в "Барсу". Он считает, что в испанской команде сможет чаще выходить на поле.

В этом сезоне фланговый форвард сыграл за "Сити" 5 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" начала поиск нового тренера. | http://soccernews.ru