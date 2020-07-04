"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны

Теги манчестер ситибарселонатрансферы

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны

"Барселона" заинтересована в возвращении своего воспитанника защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

По информации Sport.es, подписание 19-летнего испанца - приоритетная цель "сине-гранатовых", желающих на долгие годы закрыть позицию в центре обороны.

У каталонского клуба мало денег на трансферы, поэтому не исключено, что будет предпринята попытка заполучить игрока бесплатно через год, когда истечёт его контракт с "горожанами".

В текущем сезоне в составе "Сити" Гарсия сыграл 13 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 6,3 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта

Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов