"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны

"Барселона" заинтересована в возвращении своего воспитанника защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

По информации Sport.es, подписание 19-летнего испанца - приоритетная цель "сине-гранатовых", желающих на долгие годы закрыть позицию в центре обороны.

У каталонского клуба мало денег на трансферы, поэтому не исключено, что будет предпринята попытка заполучить игрока бесплатно через год, когда истечёт его контракт с "горожанами".

В текущем сезоне в составе "Сити" Гарсия сыграл 13 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 6,3 миллиона евро.

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