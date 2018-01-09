"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето

Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадрид

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на летоКаталонская "Барселона" определилась со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует Cadena Ser.

По сведениям источника, приоритетным подписанием для "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. За француза каталонский гранд будет готов заплатить 100 миллионов евро, а самого футболиста сделать своим вторым самым высокооплачиваемым игроком после Лионеля Месси, подписав с ним контракт сроком на пять лет.

Напомним, Балаге высказался о трансферных планах "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов