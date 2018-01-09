"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето

Каталонская "Барселона" определилась со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует Cadena Ser.

По сведениям источника, приоритетным подписанием для "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. За француза каталонский гранд будет готов заплатить 100 миллионов евро, а самого футболиста сделать своим вторым самым высокооплачиваемым игроком после Лионеля Месси, подписав с ним контракт сроком на пять лет.

Напомним, Балаге высказался о трансферных планах "Барселоны". | soccernews.ru