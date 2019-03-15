"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, в межсезонье каталонский клуб намерен сосредоточиться на покупке форварда "Сельты" Макси Гомеса.
В 22-летнем уругвайце "сине-гранатовые" видят замену для Луиса Суареса. Отступные в его контракте составляют 50 миллионов евро, но эта сумма уменьшится вдвое, если галисийцы вылетят в Сегунду.
В текущем сезоне Гомес сыграл за "Сельту" 25 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22