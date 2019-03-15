"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето

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"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в межсезонье каталонский клуб намерен сосредоточиться на покупке форварда "Сельты" Макси Гомеса.

В 22-летнем уругвайце "сине-гранатовые" видят замену для Луиса Суареса. Отступные в его контракте составляют 50 миллионов евро, но эта сумма уменьшится вдвое, если галисийцы вылетят в Сегунду.

В текущем сезоне Гомес сыграл за "Сельту" 25 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.

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