"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на следующее лето

2 Теги барселонаманчестер юнайтедполь погба

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на следующее летоКаталонская "Барселона" определилась со своей приоритетной трансферной целью на следующее лето, информирует Daily Telegraph.

Так, по сведениям источника, главным подписанием для "сине-гранатовых" по окончанию сезона 2018/2019 станет трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, стоимость которого оценивается в сумму не менее чем 100 миллионов евро.

Напомним,  тренер "Барселоны" сделал заявление о будущем Силлессена. | soccernews.ru

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