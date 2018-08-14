"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на следующее лето

Каталонская "Барселона" определилась со своей приоритетной трансферной целью на следующее лето, информирует Daily Telegraph.

Так, по сведениям источника, главным подписанием для "сине-гранатовых" по окончанию сезона 2018/2019 станет трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, стоимость которого оценивается в сумму не менее чем 100 миллионов евро.

Напомним, тренер "Барселоны" сделал заявление о будущем Силлессена. | soccernews.ru