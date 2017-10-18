Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра обороны в зимнее трансферное окно.

Как информирует El Mundo Deportivo, в январе "сине-гранатовые" намерены предпринять попытку подписать защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта. Выбор "Барсы" пал на 18-летнего бека сразу по нескольким причинам - из-за его невысокой трансферной стоимости, возраста, игровых качеств, а также из-за незаигранности в Лиге Чемпионов.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась очередным бразильским талантом. | soccernews.ru