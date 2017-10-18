"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра обороны в зимнее трансферное окно

Теги маттейс де лигтбарселонааякс

"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра обороны в зимнее трансферное окноКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра обороны в зимнее трансферное окно.

Как информирует El Mundo Deportivo, в январе "сине-гранатовые" намерены предпринять попытку подписать защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта. Выбор "Барсы" пал на 18-летнего бека сразу по нескольким причинам - из-за его невысокой трансферной стоимости, возраста, игровых качеств, а также из-за незаигранности в Лиге Чемпионов.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась очередным бразильским талантом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов