Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра своей защиты, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" остановили свой выбор на беке амстердамского "Аякса" Маттейсе де Лигте. К вопросу приобретения 18-летнего нидерландца "Барса" намерена вернуться уже следующим летом.

В нынешнем сезоне де Лигт сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Аякс".

Напомним, Гризманн поставил условие "Барселоне". | soccernews.ru