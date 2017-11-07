"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра своей защиты

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"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра своей защитыКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление центра своей защиты, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" остановили свой выбор на беке амстердамского "Аякса" Маттейсе де Лигте. К вопросу приобретения 18-летнего нидерландца "Барса" намерена вернуться уже следующим летом.

В нынешнем сезоне де Лигт сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Аякс".

Напомним, Гризманн поставил условие "Барселоне". | soccernews.ru

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