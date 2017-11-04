"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление обороны

Теги барселонабайер леверкузенджонатан та

"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление обороны

Руководство "Барселоны" определилось с приоритетным кандидатом на усиление обороны, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, боссы каталонского клуба остановили свой выбор на защитнике "Байера" Джонатане Та.

Ранее стало известно, что в контракте 21-летнего немца есть пункт, согласно которому он может быть продан за 25 миллионов евро, если им заинтересуется один из грандов европейского футбола. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 10 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Эспаньол 10 13
11 Хетафе 10 12
12 Леванте 10 12
13 Жирона 10 12
14 Сельта Виго 10 11
15 Атлетик Бильбао 10 11
16 Депортиво Ла-Корунья 10 11
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 10 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов