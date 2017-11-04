"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление обороны

Руководство "Барселоны" определилось с приоритетным кандидатом на усиление обороны, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, боссы каталонского клуба остановили свой выбор на защитнике "Байера" Джонатане Та.

Ранее стало известно, что в контракте 21-летнего немца есть пункт, согласно которому он может быть продан за 25 миллионов евро, если им заинтересуется один из грандов европейского футбола. | http://soccernews.ru