"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле

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"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену ДембелеКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему вингеру Усману Дембеле, который, проведя в клубе сезон, не смог стать полноправным игроком стартового состава команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 20-летним французом, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать его соотечественника из "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

Отметим, что трансфер игрока "красных дьяволов" оценивается в 70 миллионов евро, тогда как Дембеле был приобретен у дортмундской "Боруссии" за сумму в 110 миллионов евро, которая может вырасти еще на 30 миллионов.

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