"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Иньесте

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"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену ИньестеКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему капитану Андресу Иньесте, который ушел в японский "Виссел Кобе".

Так, по сведениям AS, "сине-гранатовые" остановили свой выбор на полузащитнике туринского "Ювентуса" Миралеме Пьяниче. В каталонском гранде посчитали, что подписать боснийца будет проще, нежели Тьяго Алькантару из мюнхенской "Баварии" и Кристиана Эриксена из лондонского "Тоттенхэма".

Напомним, "Барселона" заинтересовалась форвардом "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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