"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Луису Суаресу

Теги барселонароберто фирминолуис суарес

"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Луису СуаресуКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Луису Суаресу, которому летом исполнится 32 года.

Так, по сведениям Football Espana, в руководстве "сине-гранатовых" все больше голосов набирает вариант с необходимостью расставания с уругвайским бомбардиром по окончанию текущего сезона. При этом на "Камп Ноу" уже и определились с альтернативой своему ведущему игроку - заменить Суареса в клубе намерены нападающим "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Напомним,  "Барселона" интересуется защитником из Бундеслиги. | soccernews.ru

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