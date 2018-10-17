"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Луису Суаресу

Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Луису Суаресу, которому летом исполнится 32 года.

Так, по сведениям Football Espana, в руководстве "сине-гранатовых" все больше голосов набирает вариант с необходимостью расставания с уругвайским бомбардиром по окончанию текущего сезона. При этом на "Камп Ноу" уже и определились с альтернативой своему ведущему игроку - заменить Суареса в клубе намерены нападающим "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Напомним, "Барселона" интересуется защитником из Бундеслиги. | soccernews.ru