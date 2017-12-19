"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Маскерано

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"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену МаскераноКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему защитнику Хавьеру Маскерано, который в ближайшее время перейдет в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

Так, по сведениям испанской прессы, идеальной альтернативой аргентинцу "сине-гранатовые" определили бека английского "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинда, переставшего входить в планы наставника своей команды Жозе Моуринью.

Напомним, Гризманн озвучил свои финансовые требования "Барселоне". | soccernews.ru

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