"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Маскерано

Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему защитнику Хавьеру Маскерано, который в ближайшее время перейдет в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

Так, по сведениям испанской прессы, идеальной альтернативой аргентинцу "сине-гранатовые" определили бека английского "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинда, переставшего входить в планы наставника своей команды Жозе Моуринью.

Напомним, Гризманн озвучил свои финансовые требования "Барселоне". | soccernews.ru