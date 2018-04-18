"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Ракитичу

Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Ивану Ракитичу, к которому проявляют интерес туринский "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, главной альтернативой 30-летнему хорвату в стане "сине-гранатовых" считают хавбека лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне датчанин забил 14 мячей и сделал 11 результативных передач в 42 матчах за "шпор".

Напомним, "Барселона" летом потеряет талантливого воспитанника. | soccernews.ru