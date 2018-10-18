"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Суаресу

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"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену СуаресуКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Луису Суаресу, информирует El Mundo Deportivo.

 Так, по сведениям издания, главной альтернативой 31-летнему нападающему на "Камп Ноу" видят лидера атак лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Однако руководство "сине-гранатовых" понимает, что заполучить одного из лучших бомбардиров АПЛ им будет очень трудно.

В текущем сезоне Кейн забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу в 10 играх за "Тоттенхэм". Его трансфер оценивается не менее чем в 200 миллионов евро.

Напомним, ведущие игроки "Барселоны" поддержали возможное возвращение Неймара. | soccernews.ru

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