"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Умтити

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"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену УмтитиКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему защитнику Самюэлю Умтити, который может покинуть клуб ближайшим летом.

Так, по сведениям sport.es, в случае расставания с 24-летним французским беком "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать его соотечественника из "Севильи" Клемана Лангле, сумма отступных за которого равняется 30-ти миллионам евро.

Напомним, Мина может остаться в "Барселоне" на следующий сезон. | soccernews.ru

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