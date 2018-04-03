"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Умтити

Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему защитнику Самюэлю Умтити, который может покинуть клуб ближайшим летом.

Так, по сведениям sport.es, в случае расставания с 24-летним французским беком "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать его соотечественника из "Севильи" Клемана Лангле, сумма отступных за которого равняется 30-ти миллионам евро.

Напомним, Мина может остаться в "Барселоне" на следующий сезон. | soccernews.ru