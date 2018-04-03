"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Умтити
Каталонская "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему ведущему защитнику Самюэлю Умтити, который может покинуть клуб ближайшим летом.
Так, по сведениям sport.es, в случае расставания с 24-летним французским беком "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать его соотечественника из "Севильи" Клемана Лангле, сумма отступных за которого равняется 30-ти миллионам евро.
Напомним, Мина может остаться в "Барселоне" на следующий сезон. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
"Ювентус" - "Реал" - 0:3 (обзор)
-
"Бавария" побеждает в Севилье и делает весомую заявку на выход в полуфинал
Лента новостей
-
"Уфа" продлила контракт с Семаком
-
Карвахаль: "Гол Роналду в ворота "Ювентуса" войдет в историю"
-
Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"
-
Алекс Сандро: "Ювентус" должен сосредоточиться на Серии А"
-
Н'Зонзи: "Постараемся сделать в Мюнхене то, что сделали в Манчестере"
-
Мюллер: "Хайнкес впервые был нами недоволен"
-
"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"
-
Арбелоа: "Роналду теперь спокойно может покинуть Землю и играть с марсианами"
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
Эмерсон: "Скоро Неймар станет лучшим игроком планеты"
-
Каземиро: "Роналду тренируется, как машина"
-
Барцальи: "Роналду забил гол, который войдет в историю"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
Буффон: "Был ли это лучший Роналду? Нет"
-
Аллегри: "Реал" не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"
-
Зидан: "Ювентус" не сдастся"
-
Буффон: "Это настоящий позор"
-
Хайнкес: "Если хотим выиграть Лигу Чемпионов, нужно улучшать нашу игру"
-
Рибери: "Играть на "Рамон Санчес Писхуан" нелегко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
|30
|46
|7
|Севилья
|30
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Эйбар
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Эспаньол
|30
|36
|14
|Леганес
|30
|36
|15
|Реал Сосьедад
|30
|34
|16
|Алавес
|30
|32
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|30
|20
|20
|Малага
|30
|17