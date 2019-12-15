"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде

Теги манчестер ситибарселонахосеп гвардиола

"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде

"Барселона" проявляет интерес к главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен переманить наставника в летнее трансферное окно. На посту главного тренера "Барселоны" он может сменить Эрнесто Вальверде, который, скорее всего, покинет клуб летом.

Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством каталонский клуб три раза становился чемпионом Испании, а также два раза выиграл Лигу Чемпионов.

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