"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде
"Барселона" проявляет интерес к главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, сообщает Daily Express.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен переманить наставника в летнее трансферное окно. На посту главного тренера "Барселоны" он может сменить Эрнесто Вальверде, который, скорее всего, покинет клуб летом.
Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством каталонский клуб три раза становился чемпионом Испании, а также два раза выиграл Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|7
|Вулверхэмптон
|16
|24
|8
|Тоттенхэм
|16
|23
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|16
|17
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9