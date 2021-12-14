"Барселона" определилась с приоритетным трансфером в январе

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет активный интерес к уругвайскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, уругваец является приоритетным вариантом для каталонского клуба в зимнее трансферное окно. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если форвард сумеет восстановиться после травмы сухожилия. В составе "Барселоны" Кавани может заменить аргентинца Серхио Агуэро, который, скорее всего, завершит карьеру из-за проблем с сердцем.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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