"Барселона" определилась с приоритетным вариантом на замену Неймару

Теги боруссия дортмундусман дембелебарселонанеймар

"Барселона" определилась с приоритетным вариантом на замену НеймаруКаталонская "Барселона" определилась с приоритетным вариантом на замену своему форварду Неймару, который близок к уходу из клуба.

Как информирует известный журналист Джанлука Ди Марцио, в случае своего расставания с бразильцем, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, которого "шершни" оценивают в 90 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" собирает "коалицию" против ПСЖ. | soccernews.ru

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