"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход

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"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход

"Барселона" стремится продать чилийского полузащитника Артуро Видаля и аргентинского нападающего Луиса Суареса до закрытия летнего трансферного окна, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в своем Twitter.

По данным источника, каталонский клуб ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Суареса, а также с "Интером" о продаже Видаля. Также "Барселона" хочет избавиться от французского защитника Самуэля Умтити, но ни один из заинтересованных клубов не готов платить его нынешнюю зарплату.

В прошлом сезоне 33-летний Суарес провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. На счету 33-летнего Видаля восемь забитых мячей и три голевых передачи в 43 поединках. Контракты обоих игроков с клубом истекают летом 2021 года.

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