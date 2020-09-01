"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход
"Барселона" стремится продать чилийского полузащитника Артуро Видаля и аргентинского нападающего Луиса Суареса до закрытия летнего трансферного окна, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в своем Twitter.
По данным источника, каталонский клуб ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Суареса, а также с "Интером" о продаже Видаля. Также "Барселона" хочет избавиться от французского защитника Самуэля Умтити, но ни один из заинтересованных клубов не готов платить его нынешнюю зарплату.
В прошлом сезоне 33-летний Суарес провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. На счету 33-летнего Видаля восемь забитых мячей и три голевых передачи в 43 поединках. Контракты обоих игроков с клубом истекают летом 2021 года.
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"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14