"Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за Умтити
Каталонская "Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за своего защитника Самюэля Умтити.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в новом контракте 24-летнего бека руководство "сине-гранатовых" намерено прописать клаусулу за француза в размере 250-ти миллионов евро.
В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 37 матчах за "Барселону".
Напомним, "Барселона" активно ведет переговоры по подписанию нового защитника. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|33
|65
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Севилья
|33
|48
|8
|Жирона
|33
|47
|9
|Хетафе
|33
|45
|10
|Сельта Виго
|33
|44
|11
|Реал Сосьедад
|33
|43
|12
|Эйбар
|33
|43
|13
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|14
|Леганес
|33
|39
|15
|Алавес
|33
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|32
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|33
|27
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|32
|17