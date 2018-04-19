"Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за Умтити

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"Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за УмтитиКаталонская "Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за своего защитника Самюэля Умтити.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в новом контракте 24-летнего бека руководство "сине-гранатовых" намерено прописать клаусулу за француза в размере 250-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 37 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" активно ведет переговоры по подписанию нового защитника. | soccernews.ru

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