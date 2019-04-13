"Барселона" определилась с размером предложения по де Лигту

"Барселона" ведёт переговоры с "Аяксом" о трансфере защитника Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" хотят купить 19-летнего голландца за 60 миллионов евро и включить в сделку различные бонусы.

Пока неизвестно, устраивают ли такие условия амстердамский клуб, который ранее настаивал на сумме в 100 миллионов.

Что касается условий личного контракта, то "Барселона" готова предложить футболисту пятилетний контракт с зарплатой, аналогичной окладу Френки де Йонга.

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