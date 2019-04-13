"Барселона" определилась с размером предложения по де Лигту
"Барселона" ведёт переговоры с "Аяксом" о трансфере защитника Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, "сине-гранатовые" хотят купить 19-летнего голландца за 60 миллионов евро и включить в сделку различные бонусы.
Пока неизвестно, устраивают ли такие условия амстердамский клуб, который ранее настаивал на сумме в 100 миллионов.
Что касается условий личного контракта, то "Барселона" готова предложить футболисту пятилетний контракт с зарплатой, аналогичной окладу Френки де Йонга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24