"Барселона" определилась с размером предложения по Эрику Гарсии

Теги манчестер ситибарселонаэрик гарсиятрансферы

"Барселона" определилась с размером предложения по Эрику Гарсии

Стало известно, сколько "Барселона" готова заплатить за центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

По информации Sport.es, ожидается, что "сине-гранатовые" предложат за своего воспитанника 8 миллионов евро.

Сообщается, что покупка Гарсии - приоритет главного тренера "Барсы" Рональда Кумана.

Если же договориться о зимнем трансфере 19-летнего испанца не удастся, то каталонский клуб намерен подождать до конца сезона, после чего подписать игрока в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Гарсия провёл за "Сити" всего 4 матча. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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