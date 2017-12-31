"Барселона" определилась с размером предложения по Коутиньо

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"Барселона" определилась с размером предложения по КоутиньоКаталонская "Барселона" определилась с размером своего предложения по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует le10sport со ссылкой на британские СМИ, "сине-гранатовые" готовы будут заплатить за 25-летнего хавбека "красных" порядка 146-ти миллионов евро. Ожидается, что мерсисайдский клуб примет предложение каталонского гранда.

Напомним, "Барселона" уже согласовала с Коутиньо размер его будущего оклада. | soccernews.ru

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