"Барселона" определилась с размером предложения по Рэшфорду

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"Барселона" определилась с размером предложения по Рэшфорду

"Барселона" рассматривает вариант с трансфером нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает Mirror, каталонцы готовы выложить за футболиста 115 миллионов евро. Напомним, что "МЮ" ведет с игроком переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение Рэшфорда с клубом истекает в 2020 году. В этом сезоне на его счету 13 забитых мячей и 6 ассистов в 41 игре.

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