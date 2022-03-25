"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Левандовски

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"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Левандовски

Фото твиттер Роберта Левандовски

Стало известно, сколько "Барселона" готова заплатить за форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" хотят вложиться в 50-60 миллионов евро.

Кроме того, клуб согласится выйти за пределы собственных лимитов зарплат, чтобы заполучить звёздного поляка.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 37 матчей, забил 45 голов и сделал 4 ассиста.

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