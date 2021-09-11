"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Ольмо

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"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Ольмо

Фото инстаграм Дани Ольмо

"Барселона" собирается во время зимнего трансферного окна усилить состав полузащитником "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

По данным телеканала Esport3, "сине-гранатовые" готовы заплатить за игрока в январе около 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что с самим испанским хавбеком клуб уже договорился об условиях пятилетнего контракта.

В этом сезоне Ольмо не сыграл за "РБ Лейпциг" ни одного матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость футболиста - 50 миллионов евро.

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