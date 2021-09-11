"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Ольмо
Фото инстаграм Дани Ольмо
"Барселона" собирается во время зимнего трансферного окна усилить состав полузащитником "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.
По данным телеканала Esport3, "сине-гранатовые" готовы заплатить за игрока в январе около 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что с самим испанским хавбеком клуб уже договорился об условиях пятилетнего контракта.
В этом сезоне Ольмо не сыграл за "РБ Лейпциг" ни одного матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость футболиста - 50 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
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|4
|Байер Леверкузен
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|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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