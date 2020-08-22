"Барселона" определилась с размером предложения по защитнику "Манчестер Сити" Гарсии

"Барселона" работает над трансфером центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" готовят официальное предложение о приобретении испанца в размере 10 миллионов евро.

Сообщается, что больше платить за 19-летнего футболиста каталонский клуб не намерен.

В "Барсе" уверены, что в случае отказа "Сити" подпишут Г арсию следующим летом как свободного агента.

Ранее стало известно о желании "горожан" выручить за перспективного игрока как минимум 23 миллиона.

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