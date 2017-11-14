"Барселона" определилась с размером своего первого зимнего предложения по Коутиньо

Каталонская "Барселона" определилась с размером своего первого зимнего предложения по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, начать переговоры по 25-летнему хавбеку "красных" с его клубом "сине-гранатовые" планируют уже в конце этого месяца. При этом "Барса" не намерена менять своего предложения, которое было сделано летом по бразильцу - 80 миллионов евро единоразовым платежем + 30 миллионов евро в качестве всевозможных бонусов.

Напомним, "Барселона" рассчитывает подписать Коутиньо уже в первых числах января. | soccernews.ru