"Барселона" определилась с размером своего первого зимнего предложения по Коутиньо

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"Барселона" определилась с размером своего первого зимнего предложения по КоутиньоКаталонская "Барселона" определилась с размером своего первого зимнего предложения по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, начать переговоры по 25-летнему хавбеку "красных" с его клубом "сине-гранатовые" планируют уже в конце этого месяца. При этом "Барса" не намерена менять своего предложения, которое было сделано летом по бразильцу - 80 миллионов евро единоразовым платежем + 30 миллионов евро в качестве всевозможных бонусов.

Напомним, "Барселона" рассчитывает подписать Коутиньо уже в первых числах января. | soccernews.ru

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