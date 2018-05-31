"Барселона" определилась с размером своего потенциального предложения по Эриксену

2 Теги барселонатоттенхэмкристиан эриксен

"Барселона" определилась с размером своего потенциального предложения по ЭриксенуКаталонская "Барселона" определилась с размером своего потенциального предложения по полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

Так, по сведениям испанской прессы, если "сине-гранатовым" таки не удастся подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, они будут готовы отдать за 26-летнего датчанина своего хавбека Андре Гомеша и 70 миллионов евро.

Напомним, Эриксен отказался комментировать слухи об интересе к нему со стороны "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru

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