"Барселона" определилась с размером своего предложения по Алабе

Теги барселонабавария мюнхендавид алаба

"Барселона" определилась с размером своего предложения по АлабеКаталонская "Барселона" определилась с размером своего предложения по защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы выложить за 25-летнего бека чемпионов Германии 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" надеется подписать Алабу до старта Чемпионата Мира. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Сбрендили что ли? Какие 80 миллионов? У Бускетса нормального дублера нет, а они собрались замену Диню покупать за такие бабки!

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