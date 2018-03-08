"Барселона" определилась с размером своего предложения по Алабе

Каталонская "Барселона" определилась с размером своего предложения по защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы выложить за 25-летнего бека чемпионов Германии 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" надеется подписать Алабу до старта Чемпионата Мира. | soccernews.ru