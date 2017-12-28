"Барселона" определилась с размером своего предложения по Артуру

Каталонская "Барселона" определилась с размером своего предложения по полузащитнику бразильского "Гремио" Артуру.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не готовы выплачивать за 21-летнего хавбека полную сумму его трансферной стоимости, которая равняется 50-миллионам евро. Руководство "Барсы" рассчитывает, что им удастся в зимнее трансферное окно договориться о покупке футболиста всего за 25 миллионов евро, оставив его при этом еще на полгода в аренде в "Гремио".

Напомним, "Барселона" больше не заинтересована в подписании Ди Марии. | soccernews.ru