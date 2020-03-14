"Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса

1 Теги барселонаинтер миланлаутаро мартинес

"Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса

Стало известно, сколько "Барселона" готова платить нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

По информации Daily Star, "сине-гранатовые" намерены предложить аргентинскому футболисту контракт с зарплатой 17,6 миллионов евро в год.

Напомним, что летом "Барса" может выкупить 22-летнего футболиста за 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес сыграл за "Интер" 31 матч, забил 16 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Коронавирус помешает Куману возглавить "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Очередное Ла Масийское дарование за 100+ млн! Лучше бы эти деньги по старинке на арбитров добавить (результат будет 100%). Лаутаро, хоть и типичный жополиз картонного лидера, но пихать его некуда.... да и у Лео жопа точно не пересохла, Гризманн-Суарес да все ему подлизывают каждый день! Тепличные условия для картонного тащилова в деле! Тем не мение, плоскостопие прогрессирует а маразм у аргентинской шавки крепчает... Visca el Barca

Ответить

главное

СМИ: матчи Серии А возобновятся в мае

СМИ: матчи Серии А возобновятся в мае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов