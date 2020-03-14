"Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса

Стало известно, сколько "Барселона" готова платить нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

По информации Daily Star, "сине-гранатовые" намерены предложить аргентинскому футболисту контракт с зарплатой 17,6 миллионов евро в год.

Напомним, что летом "Барса" может выкупить 22-летнего футболиста за 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес сыграл за "Интер" 31 матч, забил 16 голов и сделал 4 ассиста.

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