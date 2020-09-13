"Барселона" определилась с соперником на Кубке Гампера

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"Барселона" определилась с соперником на Кубке Гампера

В матче Кубка Гампера "Барселона" встретится с новичком Ла Лиги "Эльче", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Кубок Гампера является ежегодным товарищеским турниром, который проводится из одного матча. Поединок состоится 19 сентября на стадионе "Камп Ноу".

Кубок Гампера проводится с 1966 года. Чаще всего турнир выигрывала "Барселона" - 41 раз. Два титула у "Кельна", по одному - у "Уйпешта", менхенгладбахской "Боруссии", "Интернасьонала", "Порту", "Мехелена", "Манчестер Сити", "Тенерифе", "Валенсии", "Ювентуса" и "Сампдории".

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