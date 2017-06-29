"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера

Теги барселонашапекоэнсе

"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера

"Барселона" на своём официальном сайте объявила соперника по Кубку Гампера.

Каталонский клуб решил пригласить бразильский "Шапекоэнсе", который в недавней авиакатастрофе потерял практически всю команду.

Матч состоится 7 августа. Доходы, полученные от игры, будут разделены между клубами.

Не пропустите: Лукас Лима: "Я не получал предложений от "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов