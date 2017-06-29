"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера

"Барселона" на своём официальном сайте объявила соперника по Кубку Гампера.

Каталонский клуб решил пригласить бразильский "Шапекоэнсе", который в недавней авиакатастрофе потерял практически всю команду.

Матч состоится 7 августа. Доходы, полученные от игры, будут разделены между клубами.

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