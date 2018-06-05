"Барселона" определилась с соперником по Кубку Жоана Гампера

Каталонская "Барселона" определилась со своим соперником по Кубку Жоана Гампера, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" отправили приглашение для участие в матче за трофей в честь своего бывшего президента аргентинскому "Бока Хуниорс". Ответа из-за океана каталонский гранд пока не получил. Дата и время проведения этой встречи пока не определены, однако известно, что трофей будет разыгран этим летом.

Напомним, звезда АПЛ желает продолжить карьеру в "Барселоне". | soccernews.ru