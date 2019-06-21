"Барселона" определилась с соперником по матчу за Кубок Гампера

Стало известно, с кем сыграет "Барселона" в матче за Кубок Гампера летом 2019 года.

Соперником "блауграны" станет лондонский "Арсенал". Игра запланирована на 4 августа.

Напомним, что этот турнир, состоящий из одного матча, посвящён памяти одного из основателей клуба Жоана Гампера.

"Сине-гранатовые" выигрывали данное соревнование 41 раз.

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