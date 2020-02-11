"Барселона" определилась с суммой, которую готова потратить на форварда

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"Барселона" определилась с суммой, которую готова потратить на форварда

"Барселона" готова заплатить не более 12 миллионов евро за нового нападающего, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб ожидает разрешения на приобретение игрока от Королевской федерации футбола Испании (КФФИ). "Барселоне" могут разрешить трансфер вне трансферного окна из-за тяжелых травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле порвал сухожилие.

Ранее сообщалось, что "Барселона" проявляют интерес к Виллиану Жозе ("Реал Сосьедад") и Лукасу Пересу ("Алавес"). Впрочем, оба клуба не горят желанием отпускать своих игроков в середине сезона.

Не пропустите: "Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки. | http://soccernews.ru

 
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