"Барселона" определилась с тактикой ведения переговоров по Гризманну

Каталонская "Барселона" определилась с тактикой ведения переговоров по форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" не планируют предпринимать никаких действий по подписанию 27-летнего нападающего "матрасников" до 1-го июля, когда сумма отступных за него снизится до 100 миллионов евро. Также каталонский гранд не намерен давить на француза, чтобы тот поскорее определялся со своим будущим. Установившееся затишье в ситуации с будущим игрока "Атлетико" в "Барсе" воспринимают как его готовность к смене команды этим летом.

Напомним, Гризманн все еще не принял решения по своему будущему. | soccernews.ru