"Барселона" определилась с трансферной стоимостью Алькасера

Каталонская "Барселона" определилась с трансферной стоимостью своего форварда Пако Алькасера, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы расстаться с 24-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алькасер забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Севильи". | soccernews.ru