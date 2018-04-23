"Барселона" определилась с трансферной стоимостью Алькасера

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"Барселона" определилась с трансферной стоимостью АлькасераКаталонская "Барселона" определилась с трансферной стоимостью своего форварда Пако Алькасера, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы расстаться с 24-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 30-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алькасер забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Севильи". | soccernews.ru

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